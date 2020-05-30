كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيومي فؤاد عن مشاركته في "خيانة عهد": "بقالي فترة ممثلتش كده" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل أبطال مسلسل "خيانة عهد" ضيوفًا عبر برنامج معكم منى الشاذلي وهو من تقديم الإعلامية منى الشاذلي مساء أمس عبر فضائية cbc.

وأعربت الفنانة يسرا، عن إعجابها الشديد بأداء الفنان بيومي فؤاد، في مسلسل خيانة عهد، مؤكدة على أنها تفاجأت من أداءه المتميز.

وقال بيومي فؤاد، إن شخصيته في المسلسل مختلفة تمامًا معلقًا: "بقالي فترة ما مثلتش كدا"، لترد عليه الإعلامية منى الشاذلي "انت فاجئتنا".

وأضاف بيومي فؤاد أنه جسد شخصية الرجل الشرقي المحترم الطيب والجدع وقدم نموذج مختلف عن الصورة النمطية للرجال.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد"، من تأليف أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة كل من يسرا، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد.

