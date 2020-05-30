كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد تألقها في خيانة عهد والبرنس.. سلوى عثمان: حلا شيحا الأكثر شرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلت الفنانة سلوى عثمان ضيفة عبر برنامج معكم منى الشاذلي من تقديم الإعلامية منى الشاذلي المذاع عبر فضائية cbc.

وأعربت الفنانة سلوى عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسلي البرنس وخيانة عهد، خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت أن الفنانة حلا شيحا جسدت واحدة من أكثر الأشخاص شرًا في خيانة عهد وذلك بعدما انتقمت من شقيقتها عهد وقتلت نجلها.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد"، من تأليف أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة كل من يسرا، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد.

