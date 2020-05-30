تراند اليوم : فيديو لباشا مصر “أمير كرارة” أيام ماكان لسه موديل – شاهد

بين الحين والآخر تشارك الفنانة سميرة سعيد جمهورها بكواليس جلسات تصوير أو أغنياتها المصورة، لتعيد بعض الذكريات.



نشرت سميرة عبر حسابها على Instagram فيديو لكواليس تصوير أغنية “آه بحبك”، التي طرحت قبل 20 عاما.

ظهر في الفيديو الفنان أمير كرارة الذي كان “موديل” في الكليب، قبل دخوله مجال التمثيل وانطلاقه فيه.

أغنية “آه بحبك” كانت ضمن ألبوم “روحي” وهي من كلمات أحمد شتا وألحان حميد الشاعري.

يذكر أن أمير كرارة شارك في رمضان 2020 بمسلسل “الاختيار” سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وبطولة أحمد العوضي بشخصية “الإرهابي ‏هشام ‏عشماوي” ‏والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب ‏وصلاح ‏عبد الله ‏وإياد نصار‎.‎