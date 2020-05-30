تراند اليوم : أحمد حلمي ينشر صورة كوميديه : منا قاعد مستني المصيف عادي أهو – شاهد

داعب الفنان أحمد حلمى جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر أحمد حلمى وهو جالس على حمام سباحة فارغ من المياه، وهو يرتدى ملابس صيفية وعلق قائلًا: “وانا قاعد مستني المصيف”.

وشارك حلمي مؤخرا في حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات، وكانت آخر أعماله الفنية فيلم خيال مآتة، مع منة شلبي، إخراج خالد مرعي.

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الجدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم “خيال مآتة”.

وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.