تراند اليوم : تعرفي علي.. سر جمال رانيا يوسف وأناقتها – صورة

تحرص الفنانة رانيا يوسف، على التواصل مع الجمهور بالإجابة عن أسئلتهم عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن خلال خاصية القصص القصيرة، عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، أجابت يوسف على سؤال جاء نصه كالآتي: “مقومات الجمال كتيرة بتعملي ايه عشان تحافظي على جمالك”.

وكتبت: “حاليًا بلعب رياضة جنب بيتي”.

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على صعيد آخر، عرض لرانيا يوسف مؤخرا في دور العرض السينمائية، فيلم “صندوق الدنيا” الذي تجسد خلاله شخصية فاطمة، ‏التي ‏ترغب في تحقيق حلمها بالزواج، ويشاركها البطولة كلاً من خالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف ‏وإخراج ‏عماد البهات‎.