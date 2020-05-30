صوفيا فيرجارا لأول مرة في America's Got Talent

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت صوفيا فيرغارا لأول مرة كقاضية في America’s Got Talent يوم الثلاثاء 26 مايو، خلال العرض الأول للموسم الخامس عشر من مسابقة NBC للمواهب.

مع افتتاح العرض ، تم الكشف عن أن التسجيل قد حدث قبل 17 يومًا من إصدار أمر البقاء في المنزل لوس أنجلوس ، حيث تم تصويره.

وصفت هايدي كلوم ، التي غادرت البرنامج بعد الموسم 13 في عام 2018 ، “الشعور الأكثر روعة بالعودة إلى هذا المكتب” ، في حين أعلنت صوفيا ، 47 عامًا ، عن نفسها بأنها “عصبية” ، لكنها “متحمسة جدًا” للانضمام إلى برنامج المسابقات الشهير.

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قال زميلها الموسيقي البريطاني المعروف سيمون كويل ، 60 سنة “لقد انتقلت صوفيا من الأسرة الحديثة إلى عائلة جديدة”.

قال فيرجارا في بيان لـ مجلة فاريتي “أنا سعيدة للغاية للانضمام إلى عائلتي الجديدة في (America’s Got Talent”) . هذا فصل جديد ومثير بالنسبة لي وأنا فخورة للغاية بكوني أول قاضية لاتينية في العرض “.

انضمت الممثلة إلى البرنامج بعد خروج جابرييل يونيون المثير للجدل . كما تركت جوليان هوغ البرنامج الموسم الماضي.

ونشرت مجلة فاريتي تقريرًا في نوفمبر زعمت فيه أن عقد يونيون لم يتم تجديده، بعد أن حثت المنتجين على الإبلاغ عن حادثة تنطوي على نكتة عنصرية وبعد أن قيل لها أن قصات شعرها في العرض “سوداء للغاية”.