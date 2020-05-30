بيلا حديد تخضع لجلسة تصوير «منزلية» بنمش صناعي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تواصل النجمة والعارضة الأمريكية، والفلسطينية الأصل بيلا حديد، قضاء فترة الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا “ COVID-19 ” في مزرعة أسرتها الموجودة في ولاية بنسلفانيا.

وفي الحقيقة لن تتوقف النجمة العالمية، عن التفكير في حياتها العملية حيث تستغل وقتها بشتي الطرق للاستفادة منه، وخضعت بيلا لجلسة تصوير ابهرت محبيها و عشاقها.

وظهرت النجمة العالمية البالغة من العمر 23 عاما، بمقطع فيديو قصير نشرته علي الـstories الخاص بصفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” خلال جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة بسيطة وساحرة.

واعتمدت النجمة العالمية علي إبراز جمال ملامحها باستخدام ” الماكياج ” الخفيف و تصفيفه الشعر التقليدية البسيطة، و قررت أن تكون أكثر إختلافا فقامت بعمل “نمش” باماكن متفقة من وجهها باستخدام أدوات التجميل.

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وكانت بيلا حديد ترتدي فستان باللون الأبيض يحمل بعض النقوشات بشكل الفواكه بالكرز و الليمون و العنب و البرتقال ، و الفستان من تصميم دار أزياء ” STAUD ” لمجموعته لعام 2019 ، و قد وصل سعر الفستان الي 143 جنية إسترليني ، و وضعت بيلا لمسه فنية علي إطلالتها فاستعانت بأجنحة خرافية أرجوانية كبيرة خطفت الانظار .

وعلى جانب أخر، أعادت النجمة و السوبر موديل الأمريكية متابعة النجمة العالمية سيلينا جوميز على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستجرام”، وذلك بعد عدة سنوات من الخلاف بينهما، وهو ما لاحظة محبي وعشاقي سيلينا جوميز ليتحول الأمر لمحط تركيز علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والمواقع الفنية الشهيرة والتي من أبرزها موقع “جاست جيرد”.

ولم تتابع بيلا حديد البالغة من العمر 23 عاما، وسيلينا جوميز البالغة من العمر 27 عاما، كل منهما الآخر علي موقع “إنستجرام”، وذلك بسبب ارتباط كل منهن بالمغني الكندي الشهير The Weeknd.

وكانت بيلا حديد مرتبطة بـ The Weeknd في أوائل عام 2017 و يعيشا قصة حب رومانسية شهدت تفاصيلها وسائل الاعلام الفنية حول العالم، وبمجرد أن انفصلا بدأت علاقة The Weeknd البالغ من العمر 30 عاما، بجوميز وبدأ الاضطراب والتوتر يصل لعلاقة بيلا وسيلينا، وفي نوفمبر 2019 أعادت سيلينا جوميز متابعة بيلا حديد، و بعد أيام قليلة من إعادة المتابعة، تورطوا في بعض الجدل ليعود التوتر نسبيا.