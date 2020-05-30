إصابة نجل الفنانة الكويتية مها محمد بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة الكويتية مها محمد إصابة نجلها بفيروس كورونا، من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

مها محمد كتبت عبر حسابها الخاص: « كتبت: “حبايبي ادعوا لفيصل ولدي طلعت النتيجة الآن وطلع فيه كورونا وهو زارع كلى، لا تنسونا بدعائكم».

جمهور الفنانة الكويتية تمنى لنجلها الشفاء العاجل من خلال عدد من التعليقات عبر حسابها الخاص، وسألها الفانز عن وضعه الصحي الحالي.

Advertisements

وكانت الفنانة مها محمد قد رزقت بابنة جديدة منذ عامين، وذلك بعد أن فقدت ابنتها، وكانت مها محمد قد أعلنت خبر ولادتها لجمهورها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ونشرت أول صورة لمولودتها، إلا أنها حرصت على إخفاء ملامحها.

مها أرفقت صورة مولودتها بتعليق، قالت فيها: «الف حمد وشكر لك يارب عوضني ورزقني في بنوته جميله تبارك الرحمن وشكرا لكم متابعيني لوقفتكم معاي ودعائكم لي احبكم ولكل من سأل عني من البنات بزوروني تنورون مستشفى السيف الدور 14جناح 1402».

هذا وقد أصيبت أيضا الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا، وتتلقى العلاج حاليا، وقد ذكرت ابنتها أن الأعراض بدأت في الظهور على والدتها بعدما حضرت عزاء رجل الأعمال صالح الكامل، زوج الفنانة صفاء أبو السعود.

وقد تلقت رجاء عدد من المكالمات للاطمئنان عليها بعد إصابتها، وطلبت من كل محبيها الدعاء لها وأخذ كامل الاحتياطات.