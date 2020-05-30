شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى: قولت لهنادي مهنا أنتى لا تنفعي بنتي ولا أنا أنفع أمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة عبير صبري، أثناء استضافتها مع فريق عمل مسلسل "خيانة عهد" في برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي، والذى يذاع على قناة CBC، أنها لم تر شخصية "نادية" التي قدمتها في مسلسل خيانة عهد شخصية شريرة، ولكنها شخصية لديها صفات سلبية فهي شخصية نرجسية تحب نفسها وتريد أن تكسب كل شيء، مما جعلها شخصية مؤذية، ونادية موجودة حولنا بكثرة فلديها جوانب خفية لا يعرفها من حولها مثل الكثير من الشخصيات.

وأضافت عبير أنها عندما رشحت للدور سعدت جدا بسبب عملي مع يسرا ومع شركة إنتاج العدل وكذلك العمل مع المخرج سامح عبد العزيز، ولكن اتصل بي المؤلف أحمد عادل قبل أن أمضى على الدور، ليبلغني بأنها أم لشابين في مرحلة المراهقة وهنا اتخذت قرار الاعتذار وقررت أن أذهب بنفسي لأقدم اعتذاري، وأنا في طريقي للمكتب اتصل بي زوجي وأبلغته قراري ولكنه رفض وأقنعني بعدم الاعتذار مما جعلني تائهة ولكنني في النهاية وافقت، وكان أول تعليق لي مع هنادي مهنا قلت لها: "أنتِ لا تنفعي بنتي ولا أنا أنفع أمك وماتقوليش يا ماما".

وقال الفنان خالد سرحان، أثناء استضافته في نفس اللقاء: "أنا سعيد بدوري في خيانة عهد ويعد دورا مختلفا فقد قدمت من قبل دور الشرير ولكن الشرير هنا مختلف تماما، والدور كتب بشكل جيد جدا، كما أن كواليس العمل مع يسرا ممتعة للغاية، وفي تصوري لابد أن تحب الشخصية التي تقدمها كي تصدقها فالشرير لا يعرف أنه شرير ويرى تصرفاته طبيعية".

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وعن الفيديو الأخير الذي انتشر له وأصبح تريند على مواقع السوشيال ميديا قال خالد: "هذا الفيديو كان في برنامج كلام من دهب للإعلامي طارق علام، فحينها عندما شاهدته في الشارع هرولت إليه من أجل أن أحصل على الجنيه الذهب، وسألني (حاجة تاخد منها تزيد وتزودها تنقص) فجاء ردي عليه (أقولك على حاجة أصل أنا غبي)".