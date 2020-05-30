بيومي فؤاد: لا أحب تصنيفى ممثلا كوميديا.. ومنهجى "صدق عشان الناس تصدق"

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وأضاف بيومي فؤاد: "بقالي فترة مامثلتش كدة، فقد اعتاد الجمهور على تقديمى أدوارا كوميدية ولكن هذا العام كان الجديد تقديمي لدور جد، ولكن الجديد الحقيقي في هذا الدور هو أنني قرأته قبل البدء في العمل وهذا ما لم أعتد عليه في الأدوار السابقة، وعندما قرأت الدور اتوهمت وتواصلت مع المخرج سامح عبد العزيز ووافقت على الفور، وسعدت بالعمل مع يسرا، حيث لم يحالفني الحظ من قبل للعمل معها حتى عندما عرض علي مسلسل (فوق مستوى الشبهات) كنت حينها في الصين لتصوير عمل، وحاولت جاهدا ألا أعتذر ولكنني لم أستطع وكنت مرشحا لدور سيد رجب، فكان مسلسل خيانة عهد فرصة للعمل معها".
وأوضح بيومي فؤاد أن الفرق بين تقديم دور وآخر هو المذاكرة والتحضير له، وأنا أعمل في المسرح منذ زمن ولدي وجهة نظر مختلفة في المسرح وهو أن المسرح كوميدي فقط، ولكن ليس كل الكوميديانات تستطيع أن تقدم أدوار جد، وأنا لم أحب أن أصنف ممثلا كوميديا فقط ، ومنهجي في التمثيل هو "صدق عشان الناس تصدق".
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