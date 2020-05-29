يسرا: تنبأت بوفاة والدتي.. وهبوس صحابي لما تنتهي الكورونا (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية يسرا، لأول مرة عن موقف غريب بشأن وفاة والدتها، موضحة أنها تنبأت بوفاتها في يوم حدوث الوفاة، مضيفة في معرض حديثها عن ربط وفاة والدتها بمشهد الوفاة الذي وقع في الحلقة الـ 14 من مسلسل "خيانة عهد" الذي نافست به في دراما رمضان: "أنا كنت برجف والدكتور قالي لو هتستمري كده هيجيلك أزمة قلبية يا إما تهدي أو متدخليش".

وأردفت يسرا في تصريحات متلفزة قائلة: "قولتله لأ هدخل ولما دخلت عليها وهي بتموت في إيدي هديت.. كان لازم أحضر اللحظة دي عشان دي بتخليكي تشوفي حاجات عمرك ما فكرتي فيها قبل كده وكنت عاوزة أبقى جنبها لآخر لحظة.. وعلى فكرة كنت عارفة إنها هتموت اليوم ده ومحدش قالي ده إحساس جوايا".

وأضافت يسرا التي صرحت بتلك التفاصيل لأول مرة وجعلتها تدخل دائرة اهتمام الجمهور وتصعد لقائمة التريند عبر محركات البحث قائلة: "أمي دخلت المستشفى مخرجتش غير بعد 40 يوم وقبل يوم وفاتها كانت واحدة صاحبتي قاعدة معايا نقلتلها إحساسي إن أمي هتموت بكرة"، مردفًة أن شعور وفاة والدتها ظهر على الشاشة في مشهد وفاة الابن "هشام" الذي جسده الفنان الشاب خالد أنور في مسلسل "خيانة عهد".

وأوضحت يسرا في مقابلتها قائلة إنها عندما توقفت عن العمل في العام الماضي كان لديها بعض الضيق إلا أن الأمر كان به إشارة من الله بأن تظل بجانب والدتها، مستطردة: "لما تكون مرتب لحاجة تحصل ومتحصلش متزعلوش أنا اكتشفت إن ربنا كان كاتبلي مشتغلش في السنة دي علشان أقعد تحت رجل أمي وأبقى معاها في اللحظة دي".

وأكدت يسرا أنها تصالحت مع نفسها بعد فقدان والدتها وبدأت تقول: "لو أمي كانت عايشة في زمن كورونا وقالولي ممنوع الزيارة كنت هعمل إيه عشان كده لازم منزعلش على حاجة بتروح مننا لأن هيجيلنا أحسن منها بس إحنا مش عارفين".

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واختتمت يسرا حديثها عن تلك التفاصيل قائلة إنها استمتعت عندما جلست تحت أقدام والدتها، فقالت: "في وقت تعبها كنت مسافرة لكن حسيت بكل حاجة ويمكن ربنا إداني الإحساس ده علشان يأهلني للحدث، وأنا نجاحي النهارده بسبب رضاها عليا".

وحول ما ستفعله يسرا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا قالت: "ربنا يعدينا من الأزمة دي على خير ووقت ما تنتهي الأزمة أول حاجة هعملها هبوس كل أصحابي ومش هسيب حد فيهم غير لما أبوسه".

يذكر أن يسرا نافست في دراما رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد" وشاركها الفنانون حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، وهو من تأليف أحمد عادل وأمين جمال وإخراج سامح عبد ‏العزيز.