روان بن حسين: أنا أكثر إنسانة تشجع عمليات التجميل.. بشرط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت مدونة الموضة الكويتية روان بن حسين، أنها مع إجراء عمليات التجميل بشرط أن يكون الهدف منها تحسين المظهر.

وحذرت روان بن حسين الراغبات في إجراء عمليات التجميل عقب الولادة وهي الرائجة بين النساء والأكثر شيوعا لإصلاح الوضع، مؤكدة أن كل ما تغير بالجسم في مرحلة الحمل سيعود إلى نصابه تدريجيا بدون عمليات، إذ قالت في منشور عبر حسابها بموقع سناب شات: "أنا أكثر إنسانة تشجع التجميل إذا كان يحسن من مظهر الواحد، بس عمليات التجميل حق وحده توها والده هو شغل التجار".

وتابعت مدونة الموضة الكويتية: "ولا ما في دكتور عنده ضمير يسويلج شي وانتي هرموناتج ليلحين ملخبطة وجسمج تعبان من الحمل والولادة وضلوعج وأعضائج شوي شوي قاعدة ترجع نفس قبل".

وفي سياق ذي صلة، كانت بن حسين قد صدمت متابعيها بحلق شعر مولودتها التي لم تكمل الشهر الخامس من عمرها، باستخدام الشفرة. ونشرت روان عبر "إنستغرام" فيديو يجمعها بطفلتها أثناء قيام الحلاق بحلاقة شعرها، وعلقت على الفيديو، كاتبة: "أقرع مقيرع طاح بالطاسه"، فأثارت الجدل بين متابعيها، فقالت إحدى المستخدمات: "ليش عملتي بشعرها هيك؟".

Advertisements

ومن ناحية أخرى، قطعت روان بن حسين، مؤخرا جميع الشكوك التي طاردتها بشأن حملها خلال الأشهر الماضية، بعد أن وضعت مولودتها الأولى والتي أسمتها "بيلالونا"، لترد على كافة الشائعات التي انتشرت عبر مواقع السوشيال ميديا، وأكدت أيضا أن زوجها هو رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف، والذي سبق وأن انتشرت خلافاتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير قبل زواجهما، وقاما بالتشهير ببعضهما بسبب خيانته لها، ثم اعتذرا لبعضهما.

وكانت روان بن حسين قد فاجأت جمهورها في شهر أغسطس الماضي بأنها تزوجت، وأخفت الخبر ولم تعلنه؛ لأنها تؤمن بإبقاء تفاصيل حياتها العائلية خاصة دون مشاركتها مع أي كان، وقالت روان عبر سناب شات: "الكثير من النجمات تزوجن وأنجبن دون أن يكشفن عن أزواجهن أو تفاصيل حياتهن الخاصة مع الجمهور، ولهذا أحببت أن يكون زواجي خاص فيني".

كما أكدت روان أن زوجها لا يملك أي حسابات على السوشيال ميديا، قائلةً: "إلى جميع الأشخاص الذين يبحثون عن زوجي في مواقع التواصل، أؤكد لكم أنه لا يملك أيا منها".