محمد عبده يطرح أغنية "ثالث أعيادنا" بتوقيع أحمد العسّال

طرح فنان العرب محمد عبده أغنية جديدة بعنوان "ثالث أعيادنا"، والأغنية من كلمات العفار، وألحان بندر سعد، وتوزيع الموسيقى أحمد العسال، ومكس وليد محمد.

من ناحية أخرى طرح محمد عبده مؤخرا أغنية بعنوان "يا جرحها"، والأغنية من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان عبد الرب ادريس، وتوزيع على إدريس علي يوتيوب.

وكانت آخر حفلات الفنان السعودى محمد عبده، فى افتتاح فعاليات مهرجان "هلا فبراير" التى أقيمت فى دولة الكويت، وقدم باقة متنوعة من أغنياته الخليجية الشهيرة والمحببة لدى جمهوره.

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وعلى الجانب الآخر وخلال الشهور الماضية انتشرت أكثر من شائعة بوفاة النجم السعودى محمد عبده، لتلقى انتشارًا كبيرًا فى مواقع التواصل الاجتماعى بالنظرلشهرة "أبو نورة"، كما يحلو لعشاقه فى السعودية مناداته.

يذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها

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