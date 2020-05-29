إقامة مهرجان أيام قرطاج السينمائي في موعده لكن مع حجب المسابقات الرسمية

أعلنت إدارة أيام قرطاج السينمائية عن تنظيم المهرجان في دورته الحادية والثلاثين بين يومي 7 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لكن مع إلغاء الجوائز الرسمية بصفة استثنائية.

وأوضحت إدارة المهرجان الأقدم في افريقيا أن دورة هذا العام ستكون استثنائية في ظل الوضع الاستثنائي المرتبط بالجائحة العالمية.

كما أشارت في بيان صحفي، إلى أن الدورة ستحمل صبغة احتفائية بذاكرة أيام قرطاج السينمائية منذ تأسيسها عام 1966 إلى اليوم، بعرض مجمل الأفلام المتوجة بجوائز المهرجان أو تلك التي تميزت دون تتويج.

وجاء في بيان المهرجان "سيكون المهرجان فرصة لاستحضار تاريخه السينمائي وموعدا للتقييم أيضا والنظر بعمق في مستقبله من خلال المؤتمرات واللقاءات".

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وأبقى المهرجان على إمكانية التسجيل للأفلام التي ترغب في المشاركة في مختلف المسابقات على أن يتم النظر فيها أثناء الإعداد لدورة 2021

وكانت إدارة مهرجان قرطاج الدولي للموسيقى أعلنت بدورها عن إلغاء دورة هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد وتعليق الرحلات الدولية.

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