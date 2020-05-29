"روتانا" تجمع نجوم الوطن العربي في حفلة واحدة "عن بُعد"

قررت شركة روتانا للصوتيات مساعدة الأشخاص على البقاء في المنازل وعدم الخروج، لتلاشي الإصابة بفيروس كورونا، وتعمل الشركة على تحضير وعرض عدد كبير من الحفلات لأكبر نجوم مصر والعالم العربي، والتي تعرضها عبر منصتها الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة قنوات روتانا.

وأعلنت شركة روتانا منذ قليل، عبر صفحتها الخاصة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام عن حفلة للمطربة الخليجية ديانا حداد اليوم الجمعة، الموافق 29 من مايو والحفل تحمل عنوان “أحلامنا توحد العالم”.

ونشرت الصفحة الرسمية صورة للمطربة ديانا حداد وعلقت عليها:” أحلامنا توحد العالم لمدة 24 ساعة انضموا للحلم مع ديانا حداد يوم 29 مايو في بث مباشر عبر OHM” وختمت كلامها بالبرنسيسة مشيراً إلى النجمة ديانا حداد.

كما أنها تضم الحفلة أكثر من نجم عربي وأعلنت الشركة أيضا عن حفلة المطرب اللبناني عاصي الحلاني، والذي يطرب الجمهور بأفضل أغانيه، وفي اليوم ذاتة يطل النجم اللبناني فارس كرم.

Advertisements

ومن الواضح أن شركة روتانا تسعى أنها تعرض حفل جماهيري بشكل مختلف، ويضم عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي في حفلة واحدة تعرض للجمهور خلال 24 ساعة

قد يهمك أيضا:

راغب علامة وعاصي الحلاني يقدمان حفل أونلاين الجمعة

ديانا حداد تستعرض أناقتها على "إنستجرام" بملابس كاجوال