شكرا لقرائتكم خبر عن فورمة العزل المنزلى..تمارين الجيم تجمع الفنانين محمد حمدى وأمير كرارة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد حمدي، على توثيق اللقاء الذي جمعه مع النجم أمير كرارة، بعد مشاركتهما التمرين من داخل العزل الصحي المنزلي، لرفع لياقتهم البدنية، ونشر حمدي الذي جسد شخصية الشهيد "خالد دبابة" في أحداث مسلسل الاختيار الذي عرض في السباق الرمضاني السابق، صور تجمعه مع كرارة اثناء التمرين، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وكتب حمدي على الصور التي نشرتها والتي ظهرا فيها النجمان وهما يشاركان بعضهما في تمرينه "بينج" من داخل العزل الصحي ، "تمرينه على السريع مع أبو سليم، فورمه الحجر الصحي، عشرة العمر".

وفى تصريحات سابقة للفنان محمد حمدى، قال "إن من أهم الأسباب التى شجعته على المشاركة فى مسلسل الاختيار أنه "رسالة"، موضحاً أنه ذهب إلى أسرة الشهيد "خالد مغربى"،الذى جسده دوره فى المسلسل، وتعرف منهم على شخصية البطل، وتابع:"أنا كنت بدمع وأنا بقرأ الاسكربت..خاصة وأن دورى ليست شخصية وهمية من خيال المؤلف بل هو شخصية حقيقة بذل روحه من أجل الدفاع عن تراب الوطن".

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وأضاف "حمدى" أن خالد مغربى بطل قومى حقيقى، وتابع:"أنا بمثل منذ 15 عام ، وعمرى ما شعرت إنى بقدم رسالة إلا بعد دورى فى مسلسل الاختيار".

وعن تعايشه مع أسرة الشهيد قال "حمدى" :"أنا تأثرت جداً أثناء تواجدى وسط أسرة الشهيد فى الواقع عندما ذهبت لهم وقمت بزيارة قبر الشهيد وتحدثت معهم عن حياته عرفت منهم أن شخصية الشهيد كانت مرحة ولا يحب الاكتئاب..وتأكدت أن التربية مهمة جداَ وهى البيوت دى اللى بطلع أبطال".