شكرا لقرائتكم خبر عن بإبرة خيط.. هكذا يقضى محمود الليثى وقت فراغه فى الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمود الليثي متابعيه بصورة جديدة له علق عليها: "حالتي في الحظر"، وهي الصورة الذي ظهر فيها أثناء إمساكه بإبرة خياطة، وذلك في إشارة إلي محاولته ملء الفراغ بأي طريقة ممكنة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما شارك الليثي مؤخراً خلال مسلسل "النهاية"، الذى يقوم ببطولته النجم يوسف شريف.



الليثى

وكان الفنان محمود الليثي حرص فى وقت سابق على مشاركة متابعيه بمقطع فيديو من وراء كواليس تصوير مسلسل النهاية بطولة النجم يوسف الشريف، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

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وظهر الليثي في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه، وهو بجوار الفنان عمرو عبد الجليل، أثناء تصويرهما إحدي المشاهد داخل سيارة.

يذكر أن مسلسل "النهاية" عرض خلال شهر رمضان الماضى، وهو من فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.