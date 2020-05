غدا.. إعادة عرض "ونحب تانى ليه" على DMC

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة DMC على شاشتها بداية من يوم غد السبت، مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك بعد نجاحه فى موسم رمضان الماضى

تدور أحداث المسلسل حول "غالية" التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

من ناحية أخرى قررت شبكة قنوات on، عرض مسلسل "الفتوة" على شاشتها بدءًا من يوم السبت المقبل، فى الساعة الثامنة مساء، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى.

كما تبدأ قناة الحياة، عرض مسلسل "ليالينا 80"، يوم السبت المقبل الموافق 30 مايو، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة إياد نصار، وصابرين، وغادة عادل.

وتعيد شبكة قنوات ON مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، بعدما حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه خلال شهر رمضان الماضى، ويبدأ عرض المسلسل بداية من السبت 30 مايو على قنوات on. و one دراما فى المواعيد التالية: ON 7 مساء و 5 صباحا، ON drama 9 مساء و 11 صباحا.