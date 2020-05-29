شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إعادة عرض "ونحب تانى ليه" على DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة DMC على شاشتها بداية من يوم غد السبت، مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك بعد نجاحه فى موسم رمضان الماضى

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج

تدور أحداث المسلسل حول "غالية" التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

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من ناحية أخرى قررت شبكة قنوات on، عرض مسلسل "الفتوة" على شاشتها بدءًا من يوم السبت المقبل، فى الساعة الثامنة مساء، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى.

كما تبدأ قناة الحياة، عرض مسلسل "ليالينا 80"، يوم السبت المقبل الموافق 30 مايو، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة إياد نصار، وصابرين، وغادة عادل.