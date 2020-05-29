شكرا لقرائتكم خبر عن فراشة.. ريم مصطفى تستمتع بأجواء الصيف "صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة ريم مصطفى فى أحدث إطلالة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، بصورة تستمتع فيها بأجواء الصيف، مثلما ظهر خلال الصورة التى نشرتها مؤخرا، حيث بدت خلالها تتميز بالشمس، وما أن نشرت ريم تلك الصورة حتى انهالت عليها التعليقات من جانب متابعيها ممن أثنوا عليها وتساءلوا حول ما إذا كنت الصورة قديمة أم أنها بالفعل تستمتع حالياً بأجواء الصيف، وهو الأمر الذى لم توضحه ريم، حيث اكتفت بوضع رمز الفراشة تعليقاً على الصورة.



ريم مصطفى

وفى سياق آخر تنتظر ريم مصطفى عرض مسلسلها الجديد "شديد الخطورة" على منصة wath it الرقمية خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك فى البطولة إلى جانب أحمد العوضى والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، ومن إنتاج سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ومحمد الدقاق، وعدد كبير من الفنانين.

Advertisements View this post on Instagram 🦋 A post shared by Reem Moustafa (@reemmoustafaofficial) on May 29, 2020 at 10:00am PDT A post shared by Reem Moustafa (@reemmoustafaofficial) onMay 29, 2020 at 10:00am PDT

كما انتهت ريم مصطفى من تصوير مشاهدها فى فيلم "العنكبوت" التى تشارك فيه مع النجم أحمد السقا والمخرج أحمد نادر جلال، حيث تجسد فيه ريم شخصية مختلفة تماماً عليها إذ تلعب دور ديلر مخدرات خلال أحداث الفيلم، وتقابل أحمد السقا حيث يحدث العديد من المواقف في إطار تشويقي أكشن.