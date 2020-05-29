شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. حماقى يغنى "على قد الشوق" لـ عبد الحليم حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد حماقى بفيديو يغني فيه على طريقة النجم الراحل عبد الحليم حافظ، وذلك عبر حسابه علي موقع إنستجرام، حيث ظهر خلال الفيديو وهو يغني مقطع من أغنية للعندليب والتي تمثلت فى "على قد الشوق"، وذلك عبر مقطع غنائي علق عليه: "من أكتر الاغانى اللى بحبها ❤️❤️ على قد الشوق، عبدالحليم حافظ، كمال الطويل، محمد على أحمد".



حماقى



محمد حماقى

وكان النجم محمد حماقى، قد ظهر فى صورة مع المطربة التونسية لطيفة، مرتديين قناعى وجه "كمامة" للوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا، حيث نشر حماقى الصورة عبر حسابه على إنستجرام، طالبا من جمهوره تخمين من هى التى تقف بجواره، لكن تعليقات جمهوره على الصورة أوضحت أنها النجمة لطيفة من الوهلة الأولى، فيما تساءل البعض عما إذا كان يجمعهم عمل فنى فى القريب العاجل، فيما أعادت لطيفة نشر الصورة مرة أخرى لكن بدون أن تصحبها بأى تعليق.

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كما سبق ونفى النجم محمد حماقى، مؤخرا شائعة إجرائه تحليل للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، موضحا أن ذلك ليس حقيقا وأنه فى المنزل، مشيرا أنه تلقى الكثير من الرسائل عبر الواتس آب للاطمئنان على صحته.

ونشر المطرب محمد حماقى "فيديو" من منزله عبر حسابه بموقع انستجرام:"أنا بعمل الفيديو ده من البيت.. النهاردة جالتى رسائل كتيرعلى الواتس آب.. أنا قولت أطلع أطمنكم بنفسى.. إن فى إشاعة بتقول..أنا عملت تحليل عن فيروس كورونا.. وإن فيه اشتباه بالفيروس.. ده مش حقيقى خالص.. أنا فى البيت والحمد الله كويس ومفيش مشكلة وأشكركم جدا على اهتمامكم".وطالب المطرب محمد حماقى المواطنين ضرورة البقاء فى المنزل والخروج للعمل فقط، والابتعاد عن التجمعات والسهر فى أماكن مزدحمة.