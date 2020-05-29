شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مى سليم تتألق بالأبيض فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة ارتدت خلالها ملابس باللون الأبيض، ونشرت العديد من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعبر متابعينها عن إعجابهم ببساطة الملابس التى ارتدتها وأناقتها.

وفي وقت سابق، قالت الفنانة مى سليم إنها ملتزمة بالبقاء فى المنزل هذه الفترة، ضمن الإجراءات الوقائية التى ينفذها المواطنون للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى توقف الأعمال المرتبطة بتصويرها فى هذه الفترة لنفس السبب، خاصة مع فرض حظر التجوال، داعية أن يتم تجاوز الأزمة والسيطرة على الفيروس فى أقرب وقت ممكن.

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وكشفت مى لـ"الخليج 365" عن كيفية قضاء يومها فى الحجر المنزلى حالياً، موضحة أنها تشاهد المسلسلات على التليفزيون وأيضاً على المنصات الرقمية، إضافة إلى جلوسها مع ابنتها لى لى معظم الوقت كما انها تساعدها فى مذاكرة دروسها ومراجعتها، هذا بجانب متابعتها للأخبار على وسائل السوشيال ميديا المختلفة.

ومازحت مى سليم حول يومها فى المنزل حيث، قالت إنها تنام كثيراً وأصبح السرير من أصدقائها المقربين فى هذه الفترة، مضيفة: "بقيت بكلم الحيطان وبقى فى علاقة قوية مع غرفتى ومترابطة معاها أكثر من أهلى نفسهم"، لافتة أنها غير معتادة على البقاء فى المنزل لفترة طويلة بهذا الشكل.