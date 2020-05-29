شكرا لقرائتكم خبر عن دومينيك حورانى عن كليب "بس تعا": صورته فى 5 أيام والفكرة جاتنى وأنا نايمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة اللبنانية دومينيك حورانى، إنها سجلت وصورت أغنية "بس تعا"، فى 5 أيام فقط، وتم تصويرها فى 4 دول مختلفة، فهى من تأليف فادى أسعد أثناء تواجده فى جدة ، توزيع الموسيقار فادى السيد أثناء تواجده فى دبى، ومكس ماسترينج إيلي سابا أثناء تواجده فى بيروت، ومونتاج فؤاد السيد أثناء تواجده فى برشلونة ، وإشراف جان مترى.

وأضافت فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن فكرة الأغنية جاءت لى فاجأة وأنا نايمة وعرضتها على المؤلف فادى أسعد، وبالفعل كتبها بشكل جيد جدا، وبالرغم إنى غير راضية بشكل كامل عن كل حاجة فى الكليب بسبب المونتاج، لكن جت كدة بقى ولقيت ردود أفعال أسعدتنى بعد نجاح الأغنية.

وتابعت، أن الأغنية تتحدث عن الحب فى زمن كورونا وعدم إمكانية رؤية الحبيب بسبب الحجر المنزلى، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وقمت بتصوير الكليب داخل منزلى، عن طريق هاتفى المحمول، تماشيا مع التباعد الاجتماعى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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أغنية "بس تعا" من تأليف فادى أسعد أثناء تواجده فى جدة ، توزيع الموسيقار فادى السيد أثناء تواجده فى دبى، ومكس ماسترينج إيلي سابا أثناء تواجده فى بيروت، ومونتاج فؤاد السيد أثناء تواجده فى برشلونة، وإشراف جان مترى