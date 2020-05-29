فن ومشاهير

دومينيك حورانى عن كليب "بس تعا": صورته فى 5 أيام والفكرة جاتنى وأنا نايمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دومينيك حورانى عن كليب "بس تعا": صورته فى 5 أيام والفكرة جاتنى وأنا نايمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة اللبنانية دومينيك حورانى، إنها سجلت وصورت أغنية "بس تعا"، فى 5 أيام فقط، وتم تصويرها فى 4 دول مختلفة، فهى من تأليف فادى أسعد أثناء تواجده فى جدة ، توزيع الموسيقار فادى السيد أثناء تواجده فى دبى، ومكس ماسترينج إيلي سابا أثناء تواجده فى بيروت، ومونتاج فؤاد السيد أثناء تواجده فى ، وإشراف جان مترى.

 

وأضافت فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن فكرة الأغنية جاءت لى فاجأة وأنا نايمة وعرضتها على المؤلف فادى أسعد، وبالفعل كتبها بشكل جيد جدا، وبالرغم إنى غير راضية بشكل كامل عن كل حاجة فى الكليب بسبب المونتاج، لكن جت كدة بقى ولقيت ردود أفعال أسعدتنى بعد نجاح الأغنية.

 

وتابعت، أن الأغنية تتحدث عن الحب فى زمن وعدم إمكانية رؤية الحبيب بسبب الحجر المنزلى، بعد انتشار ، وقمت بتصوير الكليب داخل منزلى، عن طريق هاتفى المحمول، تماشيا مع التباعد الاجتماعى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

 

أغنية "بس تعا" من تأليف فادى أسعد أثناء تواجده فى جدة ، توزيع الموسيقار فادى السيد أثناء تواجده فى دبى، ومكس ماسترينج إيلي سابا أثناء تواجده فى بيروت، ومونتاج فؤاد السيد أثناء تواجده فى برشلونة، وإشراف جان مترى

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دومينيك حورانى عن كليب "بس تعا": صورته فى 5 أيام والفكرة جاتنى وأنا نايمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا