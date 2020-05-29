- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
تصدرت الفنانة "جومانا مراد"، استفتاء موقع "الخليج 365"، في قائمة أفضل ممثلة دور ثانٍ عن دورها في مسلسل "خيانة عهد" في رمضان 2020، وذلك حتى اليوم الموافق 29 مايو.
وحصدت "جومانا"، المركز الأول بنسبة 37%، تليها الفنانة "سهر الصايغ" عن دورها في مسلسل "النهاية"، بنسبة 28%، وجاءت الفنانة "رحاب الجمل" في المركز الثالث عن دورها في مسلسل "البرنس"، بنسبة 23%.
ولا يزال التصويت مستمرًا حتى 5 يونيو المقبل، ويمكنكم المشاركة في نتيجة "استفتاء الخليج 365"، واختيار نجمتكم المفضلة من الرابط التالي..
كانت هذه تفاصيل خبر "جومانا مراد" تتفوق على "سهر الصايغ" كأفضل ممثلة دور ثانٍ في "استفتاء الخليج 365" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.