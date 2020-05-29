"جومانا مراد" تتفوق على "سهر الصايغ" كأفضل ممثلة دور ثانٍ في "استفتاء الخليج 365"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تصدرت الفنانة "جومانا مراد"، استفتاء موقع "الخليج 365"، في قائمة أفضل ممثلة دور ثانٍ عن دورها في مسلسل "خيانة عهد" في رمضان 2020، وذلك حتى اليوم الموافق 29 مايو.

وحصدت "جومانا"، المركز الأول بنسبة 37%، تليها الفنانة "سهر الصايغ" عن دورها في مسلسل "النهاية"، بنسبة 28%، وجاءت الفنانة "رحاب الجمل" في المركز الثالث عن دورها في مسلسل "البرنس"، بنسبة 23%.

Advertisements

ولا يزال التصويت مستمرًا حتى 5 يونيو المقبل، ويمكنكم المشاركة في نتيجة "استفتاء الخليج 365"، واختيار نجمتكم المفضلة من الرابط التالي..

اضغط هنا