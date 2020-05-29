في ذكرى رحيل علية الجباس.. الشناوي: "نجمة المسافات القصيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في مثل هذا اليوم، 29 مايو، رحلت عن عالمنا الفنانة علية الجباس، عن عمر يناهز الـ59 عاما.

واشتهرت الراحلة علية الجباس، في معظم أفلامها، بدور "السجانة"، "معلمة القهوة" و"السيدة الشعبية".

وبدأت الفنانة الراحلة حياتها بالعمل "مفتشة جمارك"، ثم أسست فرقة "الجمارك المسرحية" عام 1984

من جانبه، قال الناقد الفني طارق الشناوي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "يوجد فنانين يطلق عليهم أبطال في المسافات القصيرة، علية بتنتمي لهذا النوع من الفنانين، أنها بتطلع تمثل مشهد لمدة دقائق، ولكن دورها مؤثر جدا"

وأضاف الشناوي: "هذا النوع من الفنانين لو أخد بطولة مش هيكون لصالحه، يعني مثلا نعيمة الصغير ممكن تديها مساحة أطول من علية الجباس، لكن نعيمة الصغير ما ينفعش تبقى بطلة فيلم أو مسلسل أو مسرحية كاملا".

Advertisements

وتابع الشناوي:"احنا بنتقبل هذه النوعية من الأدوار، لأنه جزء من الفن، اللي بيطلق عليه نجوم المسافات القصيرة".

وأكمل الشناوي حديثه: "وجود الفنانة علية كان متشابه في الأعمال، وبالتالي لا أحدد عملا برزت فيه، لأن المؤكد أن وجودها نفسه كان طاغيا ولها حضور".

الفنانة علية الجباس ولدت في 8 يوليو عام 1943، في محافظة بور سعيد.

علية الجباس لها أدوار عالقة بأذهان المشاهدين، مثل دورها في فيلم "المزاج" بطولة الفنانة الراحلة مديحة كامل، ومسلسل "نحن لا نزرع الشوق"، حيث جسدت دور زوجة الأب، وشاركت أيضا في عدة مسلسلات، منها "هوانم جاردن سيتي، حديث الصباح والمساء، سر الأرض، ضد التيار، واللي الذي أحبه، وأرابيسك، ليالي الحلمية"، وغيرها من الأعمال.

شاركت الراحلة علية الجباس في السينما بعدة أعمال منها: "هيستريا، يا مهلبية يا، المزلج، كرسي في الكلوب، عليه العوض، زكية العمشة"، وغيرها.

مسلسل "حواري وقصور" هو آخر أعمالها الفنية، وقدمته قبل وفاتها بعام واحد، إذ عُرض عام 2001، بينما رحلت عن عالمنا في 2002.