يسرا تتصدر استفتاء "الخليج 365" كأفضل ممثلة دور أول وتلاحقها روجينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدرت الفنانة يسرا، استفتاء موقع الخليج 365، في قائمة أفضل ممثلة دور أول رمضان 2020، وذلك حتى اليوم الموافق 29 مايو.

وحصدت يسرا المركز الأول بنسبة 35%، يليها الفنانة روجينا بنسبة 32%، وجاءت الفنانة دينا الشربيني في المركز الثالث بنسبة 22%.

ولا يزال التصويت مستمر حتى 5 يونيو المقبل، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365 واختيار نجمتكم المفضلة من الرابط التالي.. أضغط هنا



