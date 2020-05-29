يسرا تتصدر استفتاء "الخليج 365" كأفضل ممثلة دور أول وتلاحقها روجينا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تصدرت الفنانة يسرا، استفتاء موقع الخليج 365، في قائمة أفضل ممثلة دور أول رمضان 2020، وذلك حتى اليوم الموافق 29 مايو.
وحصدت يسرا المركز الأول بنسبة 35%، يليها الفنانة روجينا بنسبة 32%، وجاءت الفنانة دينا الشربيني في المركز الثالث بنسبة 22%.
ولا يزال التصويت مستمر حتى 5 يونيو المقبل، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365 واختيار نجمتكم المفضلة من الرابط التالي.. أضغط هنا
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