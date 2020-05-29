أشرف زكي ينفي مجددًا وفاة الفنانة رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مجددًا، ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة الفنانة رجاء الجداوي، متأثرة بفيروس "كورونا المستجد".

وأضاف زكي، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الفنانة ما زالت تخضع للعلاج في مستشفى العزل بالإسماعيلية، مؤكدًا أن حالتها الصحية جيدة.

وتخضع الفنانة رجاء الجداوي للعلاج في مستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد تأكد إصابتها بفيروس "كورونا المستجد"، عقب يومين من انتهائها من تصوير مسلسل لعبة النسيان.

وكانت الفنانة الكبيرة قد أوضحت في تصريحات سابقة لها، أن حالتها تتحسن ببطء.