الارشيف / فن ومشاهير

أشرف زكي ينفي مجددًا وفاة الفنانة رجاء الجداوي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مجددًا، ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة الفنانة رجاء الجداوي، متأثرة بفيروس " المستجد".

وأضاف زكي، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الفنانة ما زالت تخضع للعلاج في مستشفى العزل بالإسماعيلية، مؤكدًا أن حالتها الصحية جيدة.

وتخضع الفنانة رجاء الجداوي للعلاج في مستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد تأكد إصابتها بفيروس "كورونا المستجد"، عقب يومين من انتهائها من تصوير مسلسل لعبة النسيان.

وكانت الفنانة الكبيرة قد أوضحت في تصريحات سابقة لها، أن حالتها تتحسن ببطء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشرف زكي ينفي مجددًا وفاة الفنانة رجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا