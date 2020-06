بينها "Logan و Ninja".. أبرز أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص عدد من القنوات، على عرض مجموعة متميزة من الأعمال التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك، في ظل التزام عدد كبير من جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

قناة MBC 2

في تمام العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم LOGAN، إنتاج عام 2017، إخراج جيمس مانجولد.

الفيلم هو الجزء العاشر من سلسلة أفلام إكس-من، والفيلم الثالث والأخير الذي يظهر فيه وولفرين، وتدور أحداثه حول لوجان المنهك برعاية البروفيسور إكس الذي أعياه المرض في مخبأ يقع عند الحدود المكسيكية. لكن سرعان ما تنتهي محاولات لوجان للاختباء من العالم وإرثه بالفشل مع وصول متحولة شابة تطاردها قوى ظلامية.



أما في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، تعرض القناة فيلم Max Payne، إنتاج عام 2008، بطولة مارك والبيرغ، ميلا كينيس، إخراج جون مور.

تدور أحداث الفيلم في مهمة سرية للانتقام لمقتل زوجته وطفلته، شرطي في شعبة مكافحة المخدرات يجد نفسه متهماً بجريمة قتل، ومطارداً من قبل الشرطة وأفراد العصابة وفساد لا يرحم.

mbc max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض القناة فيلم The Other Guys، إنتاج عام 2010، بطولة ويل فيرل، مارك والبيرغ، إخراج آدم مكاي.

تدور أحداث الفيلم حول المحققان آلن جامبل وتيري هويتز اللذان يحظيان بإعجاب شديد من الجميع، ولكن عندما تلوح في الأفق فرصة للثنائي الملقب بـ "ذي أذر جايز" بالظهور، تخرج الأمور عما هو مخطط لها تماما.

أما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم The Brothers Grimsby، إنتاج عام 2016، بطولة ساشا بارون كوهين، مارك سترونج، أنابيل واليس، إخراج لويس ليترير.

تدور أحداث الفيلم حول "نوب" شخص ساذج ومشجع متعصب لكرة القدم الإنجليزية، يلتقي بشقيقه الذي فقد أثره منذ فترة طويلة، سيبستيان، وهو عميل سري خطير يعمل لدى شعبة إم 16، ويعملان معا على إحباط هجوم إرهابي يستهدف العالم، ولإثبات أن وراء كل جاسوس عظيم يقف شقيق محرج.



MBC ACTION

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows، إنتاج عام 2016، بطولة ميغان فوكس، ويل آرنيت، لورا ليني.

تدور أحداثه حول شريدر الذي يقوم بالهرب من الاحتجاز ويضم قواه إلى اثنين من الأتباع المتحولين لإحداث خطة شيطانية للسيطرة على العالم، والآن، يتوجب على السلاحف أن يتعاونوا كفريق واحد مع إبريل وحليفهم الجديد لمحاربة أعدائهم ومواجهة التهديد الأكبر.



mbc bollywood

في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود" الهندية فيلم India's Most Wanted، إنتاج عام 2019، بطولة أرجون كابور، إخراج راج كومار جوبتا.

الفيلم مقتبس عن أحداث حقيقية عن واحدة من أضخم العمليات السرية التي حدثت في الهند، عندما قام خمسة أبطال بالإمساك بأحد أخطر إرهابيي الدولة، ولكن دون الحاجة لإطلاق رصاصة واحدة.

وفي تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم التالي، تعرض القناة فيلم Bhoomi، إنتاج عام 2017، بطولة سانجاي دوت، أديتي راو هيداري، شاراد كيلكا، إخراج Omung Kumar.



تدور أحداث الفيلم حول فتاة تتعرض لاعتداء وحشي ويتمكن المهاجمين من النجاة بفعلتهم، يقرر والدها الانتقام وتقديم الجناة إلى العدالة.