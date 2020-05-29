رد فعل ريا أبي راشد بعد عودة برنامجها "scoop with raya"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الإعلامية ريا ابي راشد عن سعادتها باستئناف عرض برنامجها "Scoop with raya"، الأحد المقبل.

وشاركت ريا أبي راشد جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

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وظهرت ريا في الفيديو وهي ترقص، وعلقت: "رد فعلي لما أتذكر إنه سكوب راجع على الهواء يوم الأحد".

وتستضيف ريا أبي راشد الأحد المقبل، الفنان ظافر العابدين، في أولى حلقات البرنامج.

يذكر أن برنامج "scoop with raya"، من أهم البرامج الفنية التي تعرضها شاشة "إم بي سي "2، بدأ عرضه على شاشة إم بي سي 2 منذ عام 2005، ويدخل البرنامج في موسمه السابع ليكمل مسيرة نجاحه التي حققها على مدار السنوات الماضية، في عرض ومتابعة أهم الأحداث السينمائية والفنية على الساحة العربية والعالمية.