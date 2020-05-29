محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
طمأن الفنان أحمد داود متابعيه، عن حالته الصحية، وعدم إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد اختلاطه للنجمة رجاء الجداوي أثناء تصوير المشاهد النهائية لمسلسل "لعبة النسيان".
ووجه أحد متابعي "داود" سؤالًا له عبر "تويتر"، قائلًا: "يافنان طمنا على صحتك وصحة فريق لعبة النسيان كله لأن تردد إنكم ستخضعون لتحليل بعد إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى شفاها الله وعفاها ومتعكم جميعًا بالصحة والعافية".
ليرد "داود": "الحمد لله كلنا بخير .. ندعي جميعا لأستاذة رجاء ترجعلنا بالسلامة إن شاء الله".
كما غردت إحدى متابعات "داود"، بصورة تجمع فريق عمل المسلسل، وعلقت عليها: "عرفتوا مين ورا الكورونا؟؟!"، ليجيب الفنان: "لا طبعا مش بيتعرف، ربنا يستر علينا جميعا ويحفظنا ويشفي استاذة رجاء وترجعلنا بألف سلامة يارب".
يذكر أن عدد من صناع المسلسل قاموا بإجراء مسحة كورونا للاطمئنان عن حالتهم بعد إصابة رجاء الجداوي.
وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد أصيبت بفيروس "كورونا"، وتم وضعها في مستشفى العزل بالإسماعيلية.
وشارك أحمد داود، في بطولة مسلسل "لعبة النسيان"، مع الفنانة دينا الشربيني، في الموسم الرمضاني المنقضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة رجاء الجداوي.. أحمد داود يطمئن جمهوره عن حالة فريق "لعبة النسيان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.