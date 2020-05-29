بث مباشر.. محمد منير يشعل حفل أون لاين ميوزك فستيفال

نشرت قناة إحدى شركات الاتصالات الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، فيديو لحفل النجم الكبير محمد منير، ضمن حفلاتها الغنائية أون لاين ميوزك فستيفال. تألق النجم الكبير محمد منير من خلال الحفل بباقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة. Advertisements يذكر أن النجم الكبير محمد منير طرح أخيرًا أغنية بعنوان أهِل أوّل، وهي من كلمات عبدالله دبلول، وألحان محمد الحداد، وتوزيع أسامة الهندي، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. أخيرًا أغنية بعنوان أهِل أوّل، وهي من كلمات عبدالله دبلول، وألحان محمد الحداد، وتوزيع أسامة الهندي، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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