بدأت الآن .. شاهد حفلة محمد منير أون لاين

تنطلق بعد قليل، حفلة الكينج محمد منير، مساء اليوم الجمعة 29 مايو، بالتنسيق مع أحد شركات الاتصالات في تمام الساعة العاشرة. رابط حفلة محمد منير: Advertisements ويمكن لمحبين محمد منير، الاستمتاع بمشاهدة الحفلة بث مباشر، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، من خلال الرابط التالي " ". يذكر أن الحفل يأتي بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها الكينج، قام على إثرها بإجراء عملية دقيقة في ظهره، حيث كانت آخر حفلاته في مدينة أسوان، وحضرها عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

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