نشر الفنان محمود ياسين صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر محمود من خلالها برفقة مع النجم القدير حسن حسني.
يذكر أن النجم القدير حسن حسني شارك مؤخرا في بطولة مسلس سلطانة المعز، وهو من تأليف أياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير، وبطولة كل من غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، دينا،كريم الأبنودي، محمد لطفي، حسن حسني، طاهرة، رنا رئيس، نسرين إمام، شريف إدريس، رشا رشدي، محمد حاتم.
وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أحدث ظهور لـ حسن حسني برفقة محمود ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.