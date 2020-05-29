فيديو..دينزل واشنطن مرتديًا الكمامة يتدخل لمنع صدام الشرطة مع مشرد ويعطيه طعام

تداولت مواقع السوشيال ميديا فيديو أثناء محاولة الفنان العالمي دينزل واشنطن لفض صدام بين الشرطة الأمريكية مع مشرد أمريكي من أصحاب البشرة السمراء، وكان يرتدي حينها الكمامة، كما أعطاه طعام وزجاجة عصير.

وكان سمع دينزل ضجة فتدخل لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين، وتم الإشادة بما فعله دينزل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تصاعد حدة التوتر في أمريكا بسبب وفاة رجل

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بالغ من العمر 46 عامًا من أصحاب البشرة السمراء، في مينيابولس مؤخرًا.

يذكر أن الفنان العالمي دينزل واشنطن شارك مؤخرًا في بطولة الجزء الثاني من فيلم The Equalizer، وهو من تأليف ريتشارد وينك، وإخراج أنطوني فوكوا، وبطولة كل من دينزل واشنطن، بيدرو باسكال، آشتون ساندرز، بيل بولمان، ميليسا ليو، جوناثان سكارف، سكينة جافري، ليكسي روث.