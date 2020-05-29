بسبب التنمر شائعة وفاة رجاء الجداوي تريند.. وهذه هي حالتها الصحية

تعرضت الفنانة القديرة رجاء الجداوي لحالة من التنمر، والتي دشنتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تنشئ الكوميكس والشهيرة باسم "الميمز"، مما أدى إلى تصدر خبر إشاعة وفاة الفنانة القديرة التريند. ورغم تلك السخرية والهرج المرج من قبل مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن حالة الصحية للفنانة رجاء في تحسن مستمر، ومن المقرر أن تخرج من المستشفى في القريب العاجل.

وقام عدد غفير من نجوم الفن والإعلام بمطالبة جمهورهم ومحبينهم بعدم تداول تلك المنشورات، والإبلاغ

عنها، لأنها تسبب في فوضى عارمة، كما هاجموا من يثيرون الرأي العام وإشعال حملات التشويه ضدهم وضد الشخصيات العامة.

وناشدوا أيضًا جمهورهم بعدم تداول الأخبار غير معروفة المصدر، مطالبين المصريين بأخذ معلوماتهم من الصحافة والإعلام المصري النزيه، وعدم الانسياق وراء إعلام الإرهابيين، والذين يشعلوا الأزمات والفتن.

ومن ناحيتها تمنى محبيين وجمهور الفنانة القديرة رجاء الجداوي الشفاء العاجل، وذلك بعد أصيبتها بفيروس كورونا

المستجد، والمعروف باسمه العلمي كوفيد 19.

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يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل لعبة النسيان تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وبطولة كل من دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، روزالين البيه، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، ملك بدوي.

وتدور أحداثه حول إمرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.