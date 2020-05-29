بيلي ايليش تثير الجدل بكلماتها النابية لـ دونالد ترامب

ميرنا وليد - بيروت - شنّت المغنية العالمية ​بيلي ايليش​ هجوما لاذعا على رئيس الولايات المتحدة الأميركية ​دونالد ترامب​ على خلفية تهديده المتظاهرين الذين يتهمونه بالعنصرية، وذلك من خلال توجيهها له كلمات نابية.

وكتبت بيلي على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "هل أنت جاد؟ بلطجية؟ ابلع قضيب ضخم جداً حتى تختنق به".

وكانت أثارت بيلي ايليش جدلا كبيرا مؤخرا بعد قولها: "اذا ارتديت شيئا مريحا فأنا لست امرأة، وحين أخفف طبقات الملابس أصبح ساقطة!"، وذلك كرد منها على الانتقادات اللاذعة التي دائما تطالها من قبل الجمهور حول إطلالاتها، فمن المعروف انزعاجها من الانتقادات وبتصاريحها الجريئة التي تشكّل ضجة كبيرة.

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