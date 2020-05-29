ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​منة عرفة​ صورة لها ظهرت فيها بإطلالة صيفية على البحر، وذلك على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت منة على الصورة بالقول: "أخيرا الصيف هنا".

وتلقّت منة عدد كبير من التعليقات من قبل المتابعين، الذين انتقدوها بسبب خروجها للبحر علما ان ​فيروس كورونا​ ما زال منتشرا بشكل كبير.

فأحد المتابعين كتب لها: "هو الصيف جالك أنتي بس ولا إيه؟، هو مفيش كورونا ولا إيه".

على صعيد آخر طمأنت منة عرفة محبيها مؤخرا على وضعها الصحي، ونشرت عرفة صورة لها من المستشفى، وكتبت قائلة: "شكرا لكل الناس اللى سألت عليا وجاتلي المستشفى وآسفة لو في حد مردتش عليه أنا عاملت العملية وبيقيت أحسن الحمد الله".

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كانت هذه تفاصيل خبر منة عرفة تتجاهل فيروس كورونا وتستمتع بالصيف على البحر-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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