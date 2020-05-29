ماجد المهندس يعترف لـ أمل العوضي: "ياللي احبك موت"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان العراقي ​ماجد المهندس​ فيديو كليب اغنيته الجديدة "​ياللي احبك موت​"، وذلك على يوتيوب.

الأغنية من كلمات الأمير فهد بن خالد، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع زيد عادل.

ويقول مطلع الأغنية: "ياللي احبك موت ... بالله كيف اعمل دام الكلام سكوت ... بالله لا تبخل اضحك وقلي سم ... وللي تبيه يتم".

الجدير ذكره ان ماجد المهندس اصدر مؤخرا اغنية "شكراً" من كلمات الشاعر ساجي وألحان أحمد الهرمي، وحملت الأغنية اللون العاطفي بصياغة غزلية وهو ما يتجيده ويتميز به المهندس في أعماله.

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