صورة نادرة لسعاد حسني من دون ماكياج تدهش الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من مرور سنوات عديدة على وفاتها المفاجئة، الا ان الممثلة المصرية ​سعاد حسني​ لا زالت تثير الجدل بصورها النادرة التي تنتشر من حين الى آخر، و آخرها صورة قديمة وهي جالسة على اريكة حمراء مرتدية فستانا احمر مقلما.

انتشرت الصورة بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبّر محبوها عن سعادتهم لرؤية كيف كانت سعاد في تلك الفترة الزمنية، حيث بدت شابة عشرينية كلها حياة وأمل، أما الذي علّق عليه المتابعون فأنها بدت في هذه الصورة من دون ماكياج أو مستحضرات تجميل ما هو أمر من النادر أن نراه في زمننا الحالي.



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