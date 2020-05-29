جونية تحتفل يومياً بالشهر المريمي على صوت ناجي أسطا - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - ينظم الكشاف الماروني فوج سيدة لورد في منطقة غادير مسيرة كل يوم لتمثال ​السيدة العذراء​ بمناسبة ​الشهر المريمي​، مع وضع ترانيم على مكبرات الصوت لكي يشعر ابناء المنطقة والمواطنون بروحانية هذا الشهر المبارك.

وكل ليلة يكون لأهالي ​جونية​ محطة مع ترنيمة "​شمعة وبخور وترتيلة​" بصوت الفنان اللبناني ​ناجي أسطا​، الذي ينقلهم بصوته واحساسه الى اجواء الصلاة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والعالم.

الجدير ذكره ان ترنيمة "شمعة وبخور وترتيلة" لاقت تداولا كبيرا حين طرحها سابقا، وتُستعمل دائما في المناسبات الدينية.

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