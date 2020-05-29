راندا البحيري: "ما مصدقة نفسي وعيب"

ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة المصرية ​راندا البحيري​ على الكلام المسيئ لمصر من قبل إحدى الفتيات الكويتيات، لمصر.

وقالت البحيري على صفحتها الخاصة: "والله ما مصدقه نفسي. عيب والله.. أنا واحدة من الناس أصلا بعتبر إن كل بلاد الدنيا بلادي.. ربنا خلقني في مصر في القاهرة لسبب لحكمه ما. لكنه برضه خلقني على كوكب الأرض.. أنا بشوف إن كل العالم ده بتاعي".

وتابعت: "مؤمنة بالإنسانية وإننا كلنا بشر وممكن جدا أتصدق وازكي واعمل خير مع واحد مش من جنسي ولا من لوني ولا من عرقي أو أو طالما غلبان وفقير. وعمري ما ركزت مين مصري ومين ايه.. ولا عمري أصلا سالت حد عن جنسيته.. بس بجد بقي كده كتر أوي الموضوع ده".

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