كايلي جينر تخسر لقب أصغر مليارديرة بعد اكتشاف تزويرها

ميرنا وليد - بيروت - بعد إعطاء احدى المجلات العالمية لقب أصغر مليارديرة عصامية بالعالم لنجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​، عادت المجلة وسحبته منها بعد اكتشافها تلاعب وتزوير لتضخيم ثروتها كي تصبح مليارديرة"، الأمر الذي اثار ضجة كبيرة بين الجمهور.

الجدير ذكره ان كايلي جينر عبّرت مؤخرا عن خوفها الشديد بعد معرفتها بإصابة أحد أفراد عائلتها بفيروس كورونا، والذي لم تكشف عن هويته.

وجاء ذلك خلال الإعلان التشويقي الجديد لبرنامج الواقع "keep up with the kardashians"، قائلةً بنبرة حزينة إنه أمر مخيف ومرعب جدًا عندما تكون نتيجة اختبار شخص قريب جدًا من المنزل إيجابية.