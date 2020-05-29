ميرنا وليد - بيروت - بعد إعطاء احدى المجلات العالمية لقب أصغر مليارديرة عصامية بالعالم لنجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​، عادت المجلة وسحبته منها بعد اكتشافها تلاعب وتزوير لتضخيم ثروتها كي تصبح مليارديرة"، الأمر الذي اثار ضجة كبيرة بين الجمهور.

الجدير ذكره ان كايلي جينر عبّرت مؤخرا عن خوفها الشديد بعد معرفتها بإصابة أحد أفراد عائلتها بفيروس كورونا، والذي لم تكشف عن هويته.

وجاء ذلك خلال الإعلان التشويقي الجديد لبرنامج الواقع "keep up with the kardashians"، قائلةً بنبرة حزينة إنه أمر مخيف ومرعب جدًا عندما تكون نتيجة اختبار شخص قريب جدًا من المنزل إيجابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كايلي جينر تخسر لقب أصغر مليارديرة بعد اكتشاف تزويرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.