نجوى كرم تغني موالاً لـ عيد الفطر وما طلبه الجمهور منها في حفلها الأونلاين الأول

أحيت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم حفلاً بمناسبة عيد الفطر السعيد بث مباشرة عبر منصة "شاهد vip" يوم أمس الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وشركة "روتانا" والمكتب الفني لمجموعة "MBC".

ما ميز هذا الحفل الذي قدمته نجوى هو تقديمها موالًا جديداً خاص بـ عيد الفطر كهدية منها للشعب العربي، طالبت فيه من خالق الأكوان بأن يرتاح شعب العروبة من شغل باله، والعيد يطلع سلان وخير عالعربان، ويهلّ نور الشرق مع هلة هلالو".

وعلى هامش الحفل، تحدثت نجوى للاعلامي علي العليان عن الدروس التي استفادت منها خلال فترة الحجر المنزلي التي سببتها "كورونا" فقالت: "أركز في حياتي على المحبة ، التي ا‘تبرها السلاح الوحيد الذي نملكه ومن يبخل بمحبته يكون بخيلا والله لا يحب غير الشجاعة والمحبة".

وهل شعرت نجوى بحالة من الملّل في هذه الفترة قالت: "أبداً، فومن يتصل بالله ويصلي لا يشعر بالملّل، بالعكس كان لنا عودة للذات وأمل بالغد".

وأضافت: "يجب أن تشرق الشمس من جديد، ودائمًا بعد كل هبوط هناك طلعة".

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غنت نجوى أول أغنية "قمر العشاق" وبعدها غنت "يا عيون قلبي" ودمجت معها "حظي حلو" وغنت موال أغنية "على مهلك"، "بدك ترجع" و"حبيب الزين" و"لشحد حبك" و"سهرانة"، و "مافي نوم".

كما شارك قائد الاوركسترا الفنان أنطوان الشعك نجوى بأغنية "عم بيقولوا"، وبعدها غنت نجوى "يا طير".

وهل تعاتب نجوى أي شخص في حال واجهتها أي مشكلة معه قالت "المحبة لا تعاتب ولا تزعل ولا تستغل ولا تغضب، فالمحبة فيها كل الوسائل التي نعيشها كبشر لنحب بعضنا البعض، وهكذا يكون الله راض عنّا".

وعن عدم اكتمال مشروع الديو الذي كان من المفترض أن يجمعها بـ فنان العرب محمد عبده قالت: "شرف لي أن أغني مع فنان كبير، أتوج مسيرتي الفنية من خلال هذا العمل الذي سيكون لبناني _خليجي، اضافة إلى أنه سيكون مرصعًا بالفن الراقي، غير أن الظروف لم تسمح بعد وأنا على استعداد لإتمام هذا المشروع".

ولم تنكر نجوى أنها تخاف من الاقدام على الغناء بغير اللهجة اللبنانية التي تعتبرها لكنتها، كما هناك أرباب للهجة الخليجية".

وعن البلد التي ستزوره نجوى بعد انتهاء أزمة كورونا قالت: "سأقوم بجولة حول العالم وسأقول للطائرة لفي بي فوق كل العالم" وهي (تضحك).

ثم عادت نجوى وغنّت في الجزء الثاني "ما بخبي عليك" ودمجتها مع أغنية "خليني شوفك".

هذا وتصدّر وسم "معيدينمعنجوى_كرم" الترند على "تويتر" في السعودية وفي لبنان وعدد من الدول العربية.