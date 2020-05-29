خاص- تغيير اسم مسلسل ورد الخال وخالد القيش لهذا السبب

علم موقع “الخليج 365” ان صناع مسلسل “عشيق امي”، الذي تؤدي بطولته النجمة اللبنانية ورد الخال والنجم السوري خالد القيش، اخذوا القرار بتغيير اسم المسلسل إلى “هند خانم” بسبب شخصية “هند” التي تجسدها “ورد” في المسلسل.

وكان المنتج مروان حداد قد بدأ تصوير “هند خانم” أو “عشيق امي” سابقاً، قبل انتفاضة 17 تشرين الاول 2019، إلا انه تم تجميد العمل لعدة أسابيع بسبب المظاهرات قبل ان تعاود شركة مروى غروب استئناف التصوير لأجل اللحاق بالسباق الرمضاني 2020، لكن المسلسل تعرض لانتكاسة ثانية بعد توقف تصويره مرة جديدة وخروجه من المنافسة الرمضانية بسبب فيروس كورونا الذي ترك أثراً سلبياً على كل صناعات الترفيه والسينما والدراما حول العالم.

لكن مع تخفيف اجراءات التعبئة العامة، علم موقع “الخليج 365” ان “حداد” يستعد لاستئناف تصوير مسلسل “هند خانم” أو “عشيق امي” سابقاً، أواخر شهر حزيران المقبل كي يصبح جاهزاً للعرض عبر شاشة “الجديد”.

المسلسل كتابة رازي وردي، اخراج كنان اسكندراني، ويجمع الى جانب “الخال” و”القيش” نخبة من الممثلين وهم: وسام صباغ، اسعد رشدان، ماريبل طربيه، يمنى شري، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار، بيدرو طايع وجوزف حويك وغيرهم.