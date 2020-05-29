شمس نجوى كرم تسطع من منزلها الى كل العالم

في ظلّ استمرار إجراءات “التباعد الاجتماعي” و”الحظر المنزلي”، وتحت عنوان “معيّدين معاكم”، اختتمت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم حفلات عيد الفطر السعيد التي نظمتها “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع “روتانا للصوتيات والمرئيات” والمكتب الفني في مجموعة MBC.

الحفلة بثت حصريًا عبر منصة شاهدVIP للفيديو حسب الطلب، حيث تمكن الجمهور من محبي الطرب والحفلات الاستمتاع بالمشاهدة من بيوتهم من كل أنحاء العالم.

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أطلت نجوى كرم من منزلها بسهرة مميزة غنت فيها باقة من أجمل أرشيفها الغنائي، حيث تألقت وخطفت الانظار بازيائها وصوتها وجمالها.

نجوى أكدت خلال الحفلة مع الإعلامي علي العلياني أن في حياتها تركّز على المحبة لأن المحبة هي السلاح الوحيد الذي تملكه في حياتها وهي أقوى من سلاح الحرب. وتابعت أن الله يحب من يبخل بمحبته للناس لأن الله يحب الجرأة والشجاعة والمحبة شجاعة.

حفلة نجوى، التي دخلت ترند في كل أنحاء العالم، لم تمر مرور الكرام خاصة بعدما علت بعض الأصوات التي انتقدت الحفلة المدفوعة، بالمقابل هناك من دافع عن الحفلة وعن نجوى وعن متابعتهم للحفلة وان الذي لم يستطع مشاهدة السهرة الآن سيتثنى له في المرة المقبلة.