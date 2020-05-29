فن ومشاهير

شمس نجوى كرم تسطع من منزلها الى كل العالم

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Patricia 0 تبليغ

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May 29, 2020

في ظلّ استمرار إجراءات “التباعد الاجتماعي” و”الحظر المنزلي”، وتحت عنوان “معيّدين معاكم”، اختتمت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم حفلات عيد الفطر السعيد التي نظمتها “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة العربية بالتعاون مع “روتانا للصوتيات والمرئيات” والمكتب الفني في مجموعة  MBC.

الحفلة بثت حصريًا عبر منصة شاهدVIP  للفيديو حسب الطلب، حيث تمكن الجمهور من محبي الطرب والحفلات الاستمتاع بالمشاهدة من بيوتهم من كل أنحاء العالم.

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أطلت نجوى كرم من منزلها بسهرة مميزة غنت فيها باقة من أجمل أرشيفها الغنائي، حيث تألقت وخطفت الانظار بازيائها وصوتها وجمالها.

نجوى أكدت خلال الحفلة مع الإعلامي علي العلياني أن في حياتها تركّز على المحبة لأن المحبة هي السلاح الوحيد الذي تملكه في حياتها وهي أقوى من سلاح الحرب. وتابعت أن الله يحب من يبخل بمحبته للناس لأن الله يحب الجرأة والشجاعة والمحبة شجاعة.

حفلة نجوى، التي دخلت ترند في كل أنحاء العالم، لم تمر مرور الكرام خاصة بعدما علت بعض الأصوات التي انتقدت الحفلة المدفوعة، بالمقابل هناك من دافع عن الحفلة وعن نجوى وعن متابعتهم للحفلة وان الذي لم يستطع مشاهدة السهرة الآن سيتثنى له في المرة المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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