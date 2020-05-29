سميرة سعيد.. “آه بحبك” بعد 20 عامًا

شاركت النجمة المغربية سميرة سعيد المتابعين عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام بفيديو من كواليس تصوير كليب أغنيتها “آه احبك” وذلك بعد مرور 20 عامًا على طرحها.

استعادت “سعيد” ذكريات كواليس الكليب، الذي قامت بتصويره قبل أكثر من 20 عامًا، حيث ظهر خلاله الفنان أمير كرارة. وعن الكليب تحدث “كرارة” ضمن برنامج “صاحبة السعادة”، أنه قام بتصويره دون أن يقابل سميرة سعيد، إذ لم تجمعهما أي لقطة. أغنية “آه بحبك” كلمات أحمد شتا، ألحان وتوزيع حميد الشاعري.

نذكر أن سميرة سعيد كانت قد شاركت مؤخراً في أوبريت “أنت أقوى” بمشاركة النجوم: محمد منير، صابر الرباعي، وائل جسار، كارول سماحة، تامر حسني، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، إخراج الكليب لطارق العريان.