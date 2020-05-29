شكرا لقرائتكم خبر عن باللحية.. أحمد مكى يقضى العزل الصحى المنزلى ويلتزم بالإجراءات الاحترازية "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد مكي على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة له من داخل العزل الصحي المنزلي الذى يقضيه لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وظهر مكي في الصورة التي نشرها منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام وهو باللحية الطويلة التى تظهر مكوثه داخل المنزل وتنفيذه للإجراءات الاحترازية بشكل كبير، وكتب: "مسا مسا".

وشارك مكي جمهوره ومتابعيه منذ أيام، عبر "انستجرام" مجموعة من الصور التى تجمعه بكلبه، وذلك من أحد الشواطئ بمرسى مطروح، وهى نوعية الصور التى اعتاد أحمد مكى نشرها عبر حساباته، حيث تربط مكى علاقة قوية وحب بالحيوانات، وهو ما يظهر فى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، فيقوم أحيانا بنشر صور لـ "الحمام"، أو الكلاب، وغيرهم، وقد تفاعل معه الجمهور، وطالبوه بأن يعود للشاشة مرة أخرى خلال أقرب وقت.