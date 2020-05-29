شكرا لقرائتكم خبر عن جوليا روبرتس ترتدى كمامة عليها صورة أوباما.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة جوليا روبرتس أثناء خروجها من بلدتها "ماليبو" في ولاية كاليفورنيا وهى ترتدى ماسك بغرض الوقاية من فيروس كورونا، ولكن الغريب أن القناع مطبوع بوجه الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما، وذلك خلال صور تم رصدها من قبل مصوري الباباراتزي وتم نشرها في أكثر من موقع مؤخراً أبرزهم موقع الديلي ميل، الذى أكد أن النجمة الشهيرة يبدو أنها تقصد بذلك إرسال رسالة ذات طابع سياسي في هذا الوقت تحديداً.

تلك الرسالة ممثلة في اختيار أوباما بهذا الوقت تعبيراً عن دعمها لكل السود في أمريكا، وذلك بعد ما حصل مؤخراً من قتل بصورة بشعة لأحد المواطنين في أمريكا خنقاً على يد ضابط، مما أثار تظاهرات عارمة مؤخراً.



جوليا روبرتس

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جوليا

وكانت انضمت مؤخراً جوليا روبرتس لمبادرة ضمت هيو جاكمان والمغني بوبى براون وتمثلت فى تحويل صفحاتهم بوسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات لنشر الحقائق الطبية والترويج للأسلوب العلمي في مواجهة جائحة كوفيد-19.

تفتتح المشروع يوم الخميس، روبرتس، الحائزة على جائزة الأوسكار في 2001 عن دور البطولة في فيلم إيرين بروكوفيتش، بإجراء مقابلة مع الطبيب أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية.

وتحمل المبادرة اسم "باس ذا مايك" أو (مرر الميكروفون) وتنظمها مؤسسة وان كامبين غير الهادفة للربح من أجل تسليط الضوء على "خبراء الصحة والاقتصاد ... لمناقشة سبل استجابة عالمية لجائحة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم". وتركز المبادرة على البيانات والعلم والحقائق.