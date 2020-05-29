دنزل واشنطن في موقف إنساني مع مشرد.. لم يتركه للشرطة

أصبح النجم دنزل واشنطن حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يساعد فيه مُشّرداً على التخلّص من مضايقات الشرطة.

ووفقًا لموقع "إنديان إكسبريس" الأمريكي، سمع الممثل الأمريكي ضجة فتدخَّل لتقليل حدة التوتر بين شرطة غرب هوليوود والمشَّرد، وانتظر مع الأخير فترة طويلة.

وظهر واشنطن الفائز بجائزتي أوسكار، في الفيديو، بجوار الرجل يحاول التخفيف عنه، ومكث بجانبه طيلة الوقت، وحتى عندما قيدت الشرطة أيدي الرجل بالأغلال في ختام الفيديو لم يتخلَ عنه، وأعطاه طعاماً وزجاجة عصير قبل أن تأخذه الشرطة.

ونال موقف واشنطن مديح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب حادثة جورج فلويد، الأمريكي ذي الأصول الأفريقية الذي توفي ضحية عنف الشرطة في 25 مايو/أيار الماضي.

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ووصف البعض موقف واشنطن بالبطولي خصوصاً في هذه الأوقات الصعبة، فيما علق آخر: "الملائكة فعلا حقيقيون".

وبحسب الموقع، كان نجم هوليوود يمر بسيارته على المنطقة عندما رأى الرجل المشرد في مواجهة مع الشرطة؛ فأوقف السيارة وخرج للتحدث مع الرجل على جانب الطريق.

وذكر الشرطي الذي اعتقل الرجل في بيان: "لقد تدخلنا واتضح أن الرجل لم يرغب في إيذاء نفسه أو الآخرين لذلك أفرجنا عنه".

وتابع: "منح دنزل الرجل قناع وجه وقائي ليحمي نفسه خلال الإجراء الروتيني، ولذلك يمكننا القول إن دنزل ساعدنا اليوم".