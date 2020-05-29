المغرب يسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/5/29 10:15 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المغرب، الجمعة، تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7714 حالة.
وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 182347 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وكشفت المعطيات الرسمية عدم تسجيل أية حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 202 حالة، فيما تم تسجيل 76 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5271 حالة.
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