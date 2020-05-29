السودان يسجل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الجمعة، تسجيل 38 وفاة و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، بينما تعافى 67 شخصا جديدا.

وقالت الوزارة في تعميم اطلعت عليه ”الخليج 365” إن الحالات الجديدة سجلت في الخرطوم 128 حالة، الجزيرة (16)، القضارف (5)، النيل الأبيض (4)، الشمالية (1)، شمال دارفور (20)، ولاية نهر النيل (1).





اما الوفيات فقد سجلت 11 حالة في ولاية الخرطوم، الجزيرة (7)، شمال دارفور (13)، القضارف (1)، غرب دارفور (1)، الشمالية (2)، النيل الأبيض (1)، شرق دارفور(2).

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة في السودان الى 4521 حالة، متضمنة 233 حالة وفاة، و816 حالة تعافي.

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وتم إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في السودان، بمقتضى حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطة الانتقالية، والتي قضت أيضا بوقف الدراسة في كافة المراحل ومنع التجمعات، وحظر تجوال شامل في الخرطوم وجزئي ليلا بالولايات.





وجرى تمديد حظر التجوال الشامل في ولاية الخرطوم لمدة 15 يوما تنتهي الأسبوع الجاري.

وكان وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، قال إن تزايد الإصابة بفيروس كورونا يرجع إلى التراخي في تطبيق إجراءات الحظر الشامل.

ودعا إلى ضرورة التشدد في تطبيق الحظر الشامل وضبط تصاريح المرور، وإصدار قرار يلزم المواطنين بلبس الكمامات.